Rinnovo Donnarumma, clausola decisiva | Ecco quando firma

Arrivano novità interessanti sulla firma di Gigio Donnarumma per il rinnovo contrattuale, che lo legherà al Milan per altri anni.

Arrivano aggiornamenti sulla questione rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma. Secondo Tuttosport la trattativa tra il Milan ed il portiere classe ’99 sarebbe già a buon punto.

Per questo motivo il club non considera prioritaria questa mossa. Le parti sono vicine a raggiungere l’accordo definitivo per far restare Donnarumma ancora a lungo. La chiave finale sarà rappresentata dalla clausola rescissoria, che l’agente Mino Raiola spinge per far inserire nel contratto.

Si parla di circa 50 milioni di euro, cifra che basterà alle pretendenti per strappare Gigio al Milan. Ma non vi è ancora nulla di ufficiale, visto che le firme sembrano per il momento essere rimandate a fine mercato.

Come detto il Milan al momento ha altre situazioni impegnative da risolvere. Come il rinnovo di Ibrahimovic, che è già in scadenza a fine mese. Oppure le prime mosse di calciomercato per consegnare a Pioli una squadra competitiva in vista del 2020-2021.

Ad ottobre invece dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Donnarumma rinnoverà almeno per altre tre stagioni. Nei futuri colloqui si discuterà anche del prolungamento del fratello Antonio, attuale terzo portiere rossonero.

LEGGI ANCHE -> ABBIATI SPINGE DONNARUMMA A VITA