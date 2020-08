SONDAGGIO ML – Mandzukic al Milan: tifosi poco convinti

I risultati del sondaggio proposto ieri da MilanLive.it sul possibile approdo di Mario Mandzukic in maglia rossonera nel 2020-21.

Mario Mandzukic al Milan per la prossima stagione? Un’idea che non convince la maggioranza dei tifosi del Milan. Questo il risultato del sondaggio lanciato ieri su Twitter dalla redazione di MilanLive.it.

L’arrivo a costo zero del centravanti croato non piace al 50% dei tifosi votanti. Il 41,3% invece sarebbe d’accordo ad ingaggiare l’ex Juventus, come possibile rinforzo d’esperienza in attacco.

Solo l’8,7% dei tifosi milanisti lo prenderebbe esclusivamente in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic. Evidentemente, se lo svedese non dovesse rinnovare, gli appassionati rossoneri virerebbero su altre scelte per l’attacco.

