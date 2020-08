Milan su Jovic, dalla Spagna: l’attaccante non è convinto

Dalla Spagna, El Mundo Deportivo conferma l’interesse del Milan per Luka Jovic ma l’attaccante non è convinto del trasferimento in rossonero

Secondo il noto quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, il Milan non ha abbandonato la pista Luka Jovic, ma il giocatore è dubbioso. Per l’attaccante serbo è forte la concorrenza dei francesi del Monaco, ma la carta Ibrahimovic potrebbe giocare a favore dei rossoneri.

Luka Jovic è in rotta con il Real Madrid e gli spagnoli vogliono cederlo a tutti i costi. Sempre secondo il quotidiano spagnolo, il classe 1997 vorrebbe restare ma la dirigenza ha deciso di tagliare i rapporti.

Il Milan, insieme al Monaco, è la squadra più interessata al suo acquisto. Jovic è un attaccante con un ottimo fiuto del gol e potrebbe giocare sia come spalla di Ibrahimovic che come primo arsenale offensivo.

I rossoneri sono alla ricerca disperata di un attaccante con le sue qualità. Il costo del suo cartellino è sceso notevolmente ma il Milan punta ad ottenerlo con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto alla scadenza.

Luka Jovic, perché la rottura col Real Madrid

A tutti sono note le bravate di cui si è reso protagonista Luka Jovic. Tutti ricorderanno la partita delle qualificazioni all’Europeo del 2020 contro il Lussemburgo. In quell’occasione la stella serba uscì dal campo lamentando un infortunio. 4 giorni dopo scese in campo con la maglia dei blancos. “Il problema di Luka Jovic è Luka Jovic”, affermò l’attuale ct della Serbia, Tumbakovic, in seguito a questo episodio.

Un’altra vicenda per cui Luka Jovic ha fatto parlare di sé fuori dal campo riguarda il coronavirus e la quarantena. Dopo la positività del cestista del Real Madrid Trey Thompkins, la società impose al serbo di rimanere in isolamento, perché aveva usato le stesse attrezzature di Trey per allenarsi.

Jovic però, non ha rispettato quest’isolamento, tornando in patria per festeggiare il compleanno della fidanzata, a Belgrado. Questo comportamento non è assolutamente piaciuto, ed ha generato molte polemiche, tanto in Serbia quanto in Spagna. Adesso i blancos lo vogliono cedere e i rossoneri sono in pole per io suo acquisto.

