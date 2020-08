Torino, assalto a Rodriguez: lo vuole Giampaolo

Possibile ingaggio per Ricardo Rodriguez da parte del Torino. Il club granata avrebbe virato fortemente sul terzino svizzero del Milan.

Nuova pretendente per Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero del Milan è in uscita dal club rossonero, visto che parte svantaggiato nel dualismo con Theo Hernandez.

Oltre alle proposte in arrivo dalla Bundesliga, Rodriguez sarebbe seguito anche dal Torino. Lo scrive oggi Tuttosport, che parla del laterale mancino come ultima richiesta di calciomercato fatta dal neo tecnico Marco Giampaolo.

L’allenatore abruzzese aveva puntato forte su di lui lo scorso anno, nelle poche gare di campionato alla guida del Milan. Ora lo vorrebbe con sé al posto di Cristian Ansaldi, considerato prossimo all’addio dal club granata.

Il d.s. Vagnati è al lavoro per dialogare con il Milan e con l’agente di Rodriguez. L’operazione sulla carte non sarebbe neanche così impossibile: i rossoneri infatti chiedono al massimo 6-7 milioni di euro per cedere lo svizzero, evitando così di perderlo a costo zero nel 2021.

Oltre a Rade Krunic dunque il Torino di Giampaolo potrebbe attingere dalla rosa del Milan anche per ingaggiare Rodriguez. I granata tengono comunque calda l’alternativa Nicola Murru qualora non dovesse andare in porto l’assalto al milanista.

