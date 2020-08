Calciomercato Milan, nostalgia rossonera: in tre vogliono tornare

Tre ex calciatori del Milan si sarebbero proposti nelle ultime settimane per ritornare a giocare in maglia rossonera nel 2020-21.

I colori rossoneri rimangono nel cuore di chi li ha indossati almeno una volta. Basta leggere le dichiarazioni dei tanti ex calciatori del Milan, che ricordano sempre con grande affetto l’esperienza milanista.

Non a caso, come sottolinea oggi Tuttosport, ben tre ex Milan si sarebbero proposti di recente per tornare a vestire la maglia rossonera in vista della prossima stagione sportiva.

In pratica vorrebbero ripercorrere le orme di campioni come Ricardo Kakà o Zlatan Ibrahimovic, che dopo aver girato il mondo e indossato diverse altre maglie hanno voluto far ritorno dalle parti di Milanello per la fine della carriera.

Uno di questi possibili cavalli di ritorno è Tiemoué Bakayoko. Il mediano del Chelsea tornerebbe molto volentieri al Milan, dopo la positiva esperienza del 2018-2019. Addirittura, al fine di agevolare il ritorno, Bakayoko avrebbe promesso un netto taglio di stipendio: dai 6,5 milioni percepiti attualmente a ‘solo’ 3 milioni all’anno.

Il francese non è il solo ad essersi proposto a Maldini e compagnia. Anche Thiago Silva spera in una chiamata, dopo l’addio dal PSG per scadenza di contratto. Il classe ’84 vorrebbe seguire l’esempio dell’amico Ibrahimovic, dando mandato al suo entoruage di proporsi. Ma al momento il Milan per la difesa ha altre idee.

Pure Gerard Deulofeu farebbe carte false pur di giocare nuovamente nel Milan. I suoi sei mesi proficui (dal gennaio al maggio 2017) lo hanno reso molto ben voluto dalla tifoseria rossonera. Lo spagnolo, in procinto di lasciare Watford, tiene una porta aperta con vista su San Siro. Ma anche la sua candidatura non scalda l’animo dei dirigenti del Milan.

