Sportmediaset – Milan, accordo con Bakayoko. Nuovi contatti per Aurier

Il Milan ha trovato l’accordo con Bakayoko. Proseguono e vengono intensificati i contatti con il Tottenham per Serge Aurier. Vicini i rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma.

Tiemoué Bakayoko sempre più vicino al Milan. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con il giocatore, disposto a ridursi l’ingaggio da 6 a 3 milioni di euro. Ora c’è da trovare il sì del Chelsea, sulla base del prestito con obbligo di riscatto.

Nel frattempo la dirigenza rossonera avrebbe intensificato i contatti con il Tottenham per Serge Aurier. Il terzino ivoriano è il primo obiettivo per la fascia destra. In uscita c’è Ricardo Rodriguez, che passerà al Torino in prestito, così come il portiere Alessandro Plizzari, che dopo il prestito al Livorno giocherà la prossima stagione alla Reggina.

Il Milan è a un passo dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe firmare un anno di contratto. È previsto un accordo con una base fissa e una parte modulare legata agli obiettivi personali e di squadra. Allo stesso modo, la società spera di trovare presto il sì di Donnarumma. Si tratta soprattutto su una clausola da 50 milioni che scatterebbe in caso di qualificazione in Champions League.

