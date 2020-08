Calciomercato Milan, c’è l’offerta per Tonali: le cifre

Il Milan sta scaldando i motori in vista dell’apertura del calciomercato. I rossoneri avanzano la prima offerta al Brescia per Sandro Tonali

Sandro Tonali è l’unica nota lieta della stagione appena passata del Brescia. Il club delle Rondinelle, dopo essere riuscito a salire in Serie A non è riuscita a restarci, tornando così dopo solo un anno in B.

Vista la retrocessione e la possibilità di effettuare qualche cessione con plusvalenza, il patron Massimo Cellino è disposto a cedere il suo pezzo pregiato: Sandro Tonali.

Su di lui è forte l’interesse di Juventus, Inter e Milan e il ragazzo avrebbe già un accordo di massima con i nerazzurri. Non avendo però firmato nulla tutto può saltare e il Milan sta lavorando in pressing.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero avanzato una prima offerta al Brescia per Sandro Tonali. La somma di 25 milioni di euro però è stata reputata insufficiente da Cellino che vorrebbe ricavare almeno 40 milioni dalla cessione del centrocampista tifoso del Milan.

