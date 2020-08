Calciomercato Milan, su Ricci piomba la Fiorentina: i dettagli

La Fiorentina piomba a sorpresa su Samuele Ricci, obiettivo per il centrocampo del Milan

Il Milan, nonostante il rinnovo vicino di Zlatan Ibrahimovic e il riscatto del solido Simon Kjaer, non ha abbandonato la sua linea aziendale: puntare su giocatori giovani, talentuosi e futuribili.

Come scrive La Nazione, la Fiorentina sembra aver messo gli occhi su un obiettivo rossonero. Samuele Ricci è da tempo accostato al club meneghino che lo vorrebbe inserire nel suo scacchiere di centrocampo.

Per il suo acquisto c’è l’approvazione del commissario tecnico rossonero, Stefano Pioli. Ma nonostante tutto la pista è complicata e la Fiorentina potrebbe avere la meglio.

L’Empoli sarebbe interessata al prolungamento del prestito di Zurkowski, giocatore di proprietà della società Viola. Accettando la proposta del club toscano, la Fiorentina avrebbe così la strada spianata per Ricci.

Samuele Ricci, biografia e numeri del talento azzurro

Samuele Ricci è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli e ha esordito nella squadra Under 19 nella stagione 2018-19. La prima convocazione in prima squadra per lui arriva ad aprile 2019, purtroppo in panchina. Per l’esordio professionale in Serie B bisognerà attendere il 21 settembre 2019 durante la partita contro la Cittadella.

La prima chiamata nella nazionale italiana under 17 avvenne nel dicembre 2017, in vista di un’amichevole contro la Francia. Prese parte al Campionato Europeo Under 17 UEFA 2018 dov’è riuscito a collezionare 5 presenze su 6, di cui 4 da titolare. Nell’ultima gara, terminata con un 2 pari, ha siglato il primo gol in maglia azzurra. Al Campionato europeo UEFA Under 19 del 2019, ha iniziato tutte e tre le partite mentre l’Italia veniva eliminata nella fase a gironi.

Il Milan sarebbe intenzionato ad aggiudicarsi prima della Fiorentina le prestazioni del promettente Ricci. La valutazione fatta dal club toscano si aggira intorno a una somma inferiore ai 5 milioni di euro.

