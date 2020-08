Milan, De Paul si può fare: la strategia rossonera

Il Milan punta forte su Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Udinese è un’idea concreta. I rossoneri hanno pronta una strategia per portarlo in rossonero.

Il Milan vuole Rodrigo De Paul. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, i rossoneri hanno cercato già in passato il centrocampista dell’Udinese, allacciando i rapporti con l’agente Augustin Jimenez e ora potrebbe tornare di moda.

La società di Via Aldo Rossi considera De Paul il giocatore ideale per il modulo di Stefano Pioli e ha preparato una strategia per portarlo a Milanello. Il problema non è sicuramente l’ingaggio, visto che l’argentino guadagna 800mila euro, ma le richieste dell’Udinese, che valuta l’ex Valencia circa 40 milioni di euro.

I rossoneri sono pronti a inserire qualche contropartita di gradimento del club friulano, come Gabbia, Krunic e Pobega, di rientro dal prestito al Pordenone. L’Udinese, nel frattempo, sta riportando a casa Roberto Pereyra dal Watford: un segnale che avvicina De Paul alla cessione.

MILAN, SI COMPLICA BOGA