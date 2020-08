Scamacca, il Sassuolo fa il prezzo: l’Inter sfida il Milan

Reso noto il prezzo per acquistare il giovane e talentuoso bomber Gianluca Scamacca. Si prospetta un derby di calciomercato.

Gianluca Scamacca ha chiuso la sua stagione da titolare ad Ascoli con 13 gol all’attivo. Un bel bottino per un giovane talento classe ’99, finalmente pronto al salto di qualità.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Sassuolo avrebbe reso noto il prezzo del cartellino di Scamacca, apprezzato da varie squadre di alto rango.

Serviranno 15 milioni di euro per strappare il giovane bomber dal club emiliano. Molte le squadre che negli ultimi mesi si sono interessate a Scamacca, sia italiane che estere.

Marsiglia e Benfica hanno già mandato emissari per vederlo all’opera, ma anche Juventus, Roma e Fiorentina hanno mostrato attrazione per il talento cresciuto in Olanda.

Ma su Scamacca in realtà si prospetta un derby di mercato tutto milanese: il Milan da tempo lo segue. Un profilo che piaceva anche a Ralf Rangnick e che sarebbe utile pure a Stefano Pioli, come alternativa in attacco al duo Rebic-Ibrahimovic.

Occhio però ai rivali dell’Inter che, secondo Il Resto del Carlino, avrebbero già pronta l’offerta al Sassuolo: 10 milioni cash più il cartellino del baby difensore Lorenzo Pirola, classe 2002 che ha già esordito in Serie A.

Il futuro di Scamacca sembra indirizzato a Milano dunque, a meno di colpi di scena sul mercato.

LEGGI ANCHE -> ATLETICO MADRID, DUE CALCIATORI CONTAGIATI