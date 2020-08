Calciomercato Milan, svolta Robinson: giocherà in Premier League

Antonee Robinson non vestirà la maglia del Milan. Una squadra di Premier ha vinto la concorrenza e convinto il terzino.

Antonee Robinson non giocherà nel Milan. Il terzino anglo-americano ha scelto la sua destinazione dopo l’addio al Wigan Athletic.

Sembra che entro 48 ore Robinson firmerà il suo nuovo contratto con lo Sheffield United, squadra che avrebbe convinto il difensore classe ’97 nelle ultime ore.

Secondo il The Sun Robinson era stato cercato anche dall’Everton, ma ha preferito la proposta dello Sheffield. Rammarico per il Milan, visto che l’operazione si concluderà per soli 1,5 milioni di sterline (circa 1,7 milioni di euro).

I rossoneri avevano praticamente acquistato Robinson a gennaio scorso, con la formula del prestito più obbligo di riscatto. Il terzino mancino però non è mai sbarcato a Milanello, visto che nelle visite mediche era comparsa una pericolosa aritmia cardiaca che ha frenato il tutto.

LEGGI ANCHE -> MILAN, SFUMA IL COLPO A PARAMETRO ZERO