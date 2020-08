Calciomercato Milan, niente colpo a zero: va in Premier

Sfuma un acquisto a parametro zero per il Milan. Un centrocampista seguito da tempo giocherà in Premier League l’anno prossimo.

Dall’Inghilterra arriva una notizia non positiva per la campagna acquisti estiva del Milan. Sfuma ormai definitivamente un possibile colpo a centrocampo.

I rossoneri si erano mossi, alcuni mesi fa, per Jeff Hendrick. Il mediano era in scadenza con il Burnley e sarebbe potuto approdare in Serie A a parametro zero.

Un colpo low-cost, sul quale si era mossa anche la Roma, che però non verrà finalizzato dal Milan. Secondo il tabloid britannico The Guardian il centrocampista irlandese approderà al Newcastle.

I ‘Magpies’ si sono assicurati le prestazioni di Hendrick a costo zero. Il mediano classe ’92 nativo di Dublino ha preferito non lasciare la Premier League, accettando la corte dei bianconeri piuttosto che cambiare decisamente aria.

Non una grande perdita in realtà per il Milan, che in quel ruolo pensa in grande e continua a valutare il ritorno di Tiemoué Bakayoko, stavolta a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE -> MILENKOVIC, LA FIORENTINA PROVA A BLINDARLO