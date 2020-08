Calciomercato Milan, Rodriguez al Torino: serve un altro incontro

Le ultime sulla trattativa fra il Milan e il Torino per Rodriguez. Non c’è ancora l’accordo, ecco cosa manca per arrivare al sì definitivo.

Non c’è ancora la fumata bianca per Ricardo Rodriguez al Torino. Come riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito, servirà un nuovo incontro per arrivare all’accordo definitivo. Infatti il Milan non ha ancora dato il via libera perché c’è ancora distanza su alcune questioni. Ma l’affare, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe comunque andare in porto. Ciò che manca è il sì dei rossoneri all’offerta economica del Toro: due milioni più bonus, Maldini e Massara chiedono qualcosa in più.

Le parti si riaggiorneranno presto, probabilmente già nelle prossime ore. Il Milan ha tutto l’interesse di chiudere questa trattativa: Rodriguez è in scadenza l’anno prossimo, quindi il Diavolo farebbe comunque un buon incasso. E, soprattutto, risparmierebbe un ingaggio abbastanza alto. Ricordiamo che lo svizzero negli ultimi sei mesi ha giocato al PSV Eindhoven in prestito, ma gli olandesi hanno deciso di non riscattarlo. Ora il suo futuro è a tinte granata.

