Calciomercato Milan, “assist” di Cutrone per Vlahovic

Patrick Cutrone, dopo aver ribaltato le gerarchie, può servire un assist vincente al Milan liberando Dusan Vlahovic

Patrick Cutrone, dopo aver chiuso la stagione con buoni numeri è riuscito a convincere sia la dirigenza Viola che il commissario tecnico Beppe Iachini. Dopo l’addio al Milan e l’approdo in Premier League, con la maglia del Wolverhampton, l’attaccante classe 1998 ha trovato il riscatto con la maglia della Fiorentina.

In seguito alle sue performance sempre oltre la sufficienza, Cutrone ha ribaltato le gerarchie inchiodando in panchina l’attaccante serbo Dusan Vlahovic.

Cutrone, nonostante debba onorare un altro anno di prestito prima di essere riscattato dai viola, può servire un assist al Milan liberando Dusan Vlahovic. I rossoneri sono molto interessati all’attaccante serbo il quale è stato scelto dalla dirigenza meneghina come vice-Ibra nella prossima stagione.

Vlahovic, il giusto vice di Ibrahimovic

Dotato di un fisico imponente, Dusan Vlahovic è un centravanti moderno. Veloce in progressione, è molto bravo anche nella protezione della palla e diventa pericoloso quando utilizza il suo mancino per andare in gol. Carente gioco aereo, nonostante l’ottima struttura fisica, stenta a imporsi con i colpi di testa.

