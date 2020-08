Calciomercato Milan – Spunta una big tedesca su Ricci

Sul talentuoso centrocampista Samuele Ricci spunta anche una squadra di livello internazionale: il Milan deve stare attento.

Tutti pazzi per Samuele Ricci. Il talentuoso centrocampista dell’Empoli è considerato uno dei migliori elementi di prospettiva del calcio italiano.

Il Milan si è mosso già da tempo per Ricci, obiettivo anche di Ralf Rangnick nei mesi scorsi, prima dell’arrivo sfumato del manager tedesco.

Nelle ultime ore la Fiorentina sta provando ad accelerare per assicurarsi il cartellino del classe 2001, visti gli ottimi rapporti tra i viola e l’Empoli.

Ma secondo Gazzetta.it su Ricci sarebbe piombato anche il Borussia Dortmund. La società di Bundesliga è uno dei club più attenti ai gioielli del calcio internazionale e avrebbe messo gli occhi sul mediano toscano.

L’Empoli valuta Ricci almeno 15 milioni di euro. Ma non è escluso che si possa scatenare un’asta per il cartellino del centrocampista, visto l’inserimento del Borussia. Futuro in Serie A o all’estero per il talento italiano?

