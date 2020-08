Odegaard, niente prestito alla Real Sociedad | Milan ancora in corsa

Possibile riapertura di una vecchia pista per il Milan della prossima stagione: Odegaard può tornare decisamente in auge.

Martin Odegaard non resterà alla Real Sociedad. Niente rinnovo del prestito per il trequartista di proprietà Real Madrid.

Lo ha scritto oggi la stampa iberica. I ‘blancos’ non intendono concedere alla squadra basca un altro anno di prestito di Odegaard, considerato un talento assoluto e forse utile alla causa Real nella prossima stagione.

Una notizia che fa drizzare le antenne a diverse società interessate al norvegese, tra cui anche il Milan. I rossoneri circa un mese fa erano segnalati sulle tracce di Odegaard, considerato un possibile obiettivo per rinforzare la trequarti di Stefano Pioli.

Il mancato rinnovo del prestito a San Sebastian potrebbe riaprire le porte al trasferimento di Odegaard in Serie A. Il Milan però non può puntare su un’acquisizione a titolo temporaneo: il Real Madrid valuterà soltanto offerte a titolo definitivo per il talentuoso classe ’98, a meno che Zidane non lo consideri intoccabile.

