Calciomercato Milan

La Juventus inizia le proprie manovre per Rodrigo de Paul, destinato a lasciare l’Udinese e nel mirino anche del Milan. Oggi colloquio con il procuratore.

La Juventus è pronta a rivoluzionare un po’ la squadra con l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina. Diversi giocatori over 30 lasceranno e il primo a partire è Blaise Matuidi, direzione Miami per giocare in MLS.

Altri lasceranno Torino e nel frattempo la dirigenza lavora sui rinforzi. Uno dei possibili nuovi acquisti bianconeri è Rodrigo de Paul, desideroso di lasciare l’Udinese per mettersi alla prova in una piazza più importante.

In queste ore Sportmediaset ha rivelato che gli uomini mercato della Juventus hanno incontrato in mattinata Augustin Jimenez, agente del centrocampista offensivo argentino. È stato fatto un punto della situazione per capire i margini di trattativa.

L’Udinese chiede 30-35 milioni di euro, una cifra che la Juve conta di abbassare. Sulle tracce di de Paul anche Milan e Fiorentina, oltre ad alcune squadre estere. Attualmente l’ex Valencia percepisce circa 800 mila euro netti a stagione e punta a un ingaggio decisamente più alto cambiando club.

La Juventus ha ottimi rapporti con l’Udinese e potrebbe anche inserire una o più contropartite tecniche nella trattativa. Le due società in passato hanno fatto diversi affari di calciomercato e la dirigenza piemontese potrebbe essere in pole position nella corsa al giocatore argentino.

