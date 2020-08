Milenkovic, svolta in arrivo | La Fiorentina spiazza il Milan

La Fiorentina sta lavorando per il rinnovo di Milenkovic, una mossa che spiazza il Milan. Il serbo è un obiettivo dei rossoneri per la difesa.

Nikola Milenkovic è un obiettivo di Calciomercato del Milan da tempi non sospetti. I rossoneri lo vorrebbero per rinforzare la difesa: Stefano Pioli, che lo ha allenato alla Fiorentina, lo stima soprattutto per la duttilità. Infatti può ricoprire praticamente tutti i ruoli della difesa, che sia a quattro o a tre.

L’Inter si è inserita di recente ma nel frattempo Commisso sta lavorando per evitare il suo addio. Stando a come scrive La Nazione, infatti, la Fiorentina, che non ha intenzione di lasciarlo partire, ha ripreso i contatti con il suo procuratore, Fali Ramadani, per il rinnovo di contratto. Piuttosto, la viola è disposta a cedere German Pezzella e far diventare Milenkovic il nuovo pilastro della squadra.

