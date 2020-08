Rodriguez al Torino, distanza sul prezzo. Oggi nuovo incontro

Per Rodriguez al Torino c’è ancora distanza sul prezzo. Il Milan infatti chiede di più rispetto all’offerta dei rossoneri. Le ultime news di Calciomercato.

C’è ancora distanza fra il Milan e il Torino per la cessione di Ricardo Rodriguez. Stando alle indiscrezioni riportate da Tuttosport, Urbano Cairo ha offerto 2 milioni per il cartellino del calciatore svizzero, di rientro dal prestito al PSV Eindhoven e con un contratto in scadenza nel 2021.

I rossoneri, d’altra parte, non vorrebbero fare minusvalenza, quindi la richiesta è di almeno 3,8 milioni di euro. Bisognerà trovare un compromesso e venirsi in contro per riuscire a chiudere la trattativa.

Stando a quanto scrive Alfredo Pedullà su Twitter, alle 12:30 è in programma un nuovo incontro a Casa Milan con il Toro per cercare l’accordo definitivo.

#Rodriguez–#Toro: incontro 12,30 a Casa Milan per provare a sbloccare — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 12, 2020

SVOLTA PER MILENKOVIC: MILAN SPIAZZATO