Calciomercato Milan – Futuro Torreira: possibile scambio

Non c’è solamente il Milan in Italia a pensare a Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal. Anche la Roma è ci ragiona e sta pensando a uno scambio.

Non è escluso un ritorno di Lucas Torreira in Serie A, dove ha già vestito la maglia della Sampdoria. In questi giorni si parla con insistenza di un addio all’Arsenal per fare rientro in Italia.

I primi club accostati al centrocampista uruguayano sono stati Fiorentina e Milan, entrambi alla ricerca di rinforzi in mediana. Ma nelle ultime ore è spuntata l’opzione Roma. Secondo quanto risulta alla Gazzetta dello Sport, potrebbe andare in porto uno scambio con l’Arsenal.

In tale operazione verrebbe coinvolto Amadou Diawara, che non ha pienamente convinto l’allenatore Paulo Fonseca. L’ex mediano di Bologna e Napoli potrebbe essere la chiave per portare Torreira a Roma. Il club giallorosso ha buoni rapporti con l’Arsenal e ci sono stati già dei contatti.

Sulle tracce di Diawara vi sono anche altre squadre della Premier League. Al Corriere dello Sport risulta che Tottenham, Leicester City e Newcastle United abbiano chiesto informazioni sul centrocampista guineano. Vedremo se il suo futuro sarà in Inghilterra.

