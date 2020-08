Emil Roback, chi è l’attaccante preso dall’Hammarby

Chi è Emil Roback, il secondo acquisto del Milan dopo Kalulu. Arrivato dall’Hammarby, il 17enne svedese fa già parlare di se per il suo enorme talento.

Il Milan chiude il suo secondo acquisto. Dopo l’arrivo di Kalulu acquistato a zero dal Lione, ecco Emil Roback, attaccante svedese classe 2003, che andrà a rinforzare la Primavera rossonera, tornata in serie A.

Roback arriva dall’Hammarby, club del quale è co-proprietario Zlatan Ibrahimovic, ad un costo di circa 2 milioni di euro. Si tratta di un attaccante finito da tempo nel mirino del capo scout del Milan, Moncada, il quale ha visto in lui un talento cristallino. Ma chi è Emil Roback, l’attaccante preso dall’Hammarby?

Emil Roback, biografia e caratteristiche

Emil Roback nasce a Norrköping il 3 maggio 2003 e inizia la sua trafila da calciatore giocando prima per l’IFK Norrköping e l’Hammarby poi. Nonostante abbia solo 17 anni è un attaccante abbastanza completo e in Svezia parlano tutti bene di lui. “È un giocatore veloce, forte fisicamente e un marcatore naturale”, ha affermato il direttore sportivo dell’Hammarby Jasper Jansson.

Ibrahimovic lo ha potuto conoscere da vicino del periodo del lockdown e, vedendo anche lui del potenziale in questo ragazzo, ha dato il suo ok al Milan per concludere la trattativa.

Roback è forte fisicamente, è molto veloce e possiede un ottimo fiuto del gol come testimonia il debutto nell’Under 17 svedese: una tripletta in 18’ alla Norvegia. Nei mesi scorsi era stato accostato al Bayern Monaco e all’Arsenal, ma il Milan è riuscito a bruciare la concorrenza.

Di Antonio Ferrantino

