Calciomercato Milan – Reina torna in Spagna: contatti avviati

Pepe Reina dopo tanti anni può tornare a giocare nella Liga. Il suo entourage ha ricevuto sondaggi da parte del Valencia, interessato al suo ingaggio ora.

Il prestito all’Aston Villa è terminato e Pepe Reina è in attesa di conoscere il suo futuro. Sembrava che i Villans potessero trattare il suo acquisto definitivo, ma al momento non risultano negoziazioni in corso.

Risultano, invece, contatti tra il Valencia e l’entourage del portiere spagnolo. Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’ex di Liverpool e Napoli ha voglia di giocare nel finale della sua carriera e al Milan non è possibile. In rossonero la titolarità di Gianluigi Donnarumma non è minimamente in discussione, così come la sua permanenza.

Su Reina ci sono anche squadre italiane e altre estere. Le opportunità non sembrano mancare, anche se molto dipenderà dall’offerta di ingaggio. Attualmente lo spagnolo percepisce uno stipendio da circa 3 milioni di euro netti a stagione e il suo contratto scade a giugno 2021.

Il Milan vorrebbe tagliare tale costo e sembra esserci la disponibilità a lasciar partire a titolo gratuito Reina. Il Valencia ha effettuato dei sondaggi e potrebbe scegliere proprio lui come sostituto di Jasper Cillessen. Per l’olandese c’è la possibilità di un ritorno all’Ajax, se venisse ceduto l’attuale titolare André Onana.

