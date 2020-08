Calciomercato Milan, incontro Florentino-Benfica | Buone notizie

Buone notizie per il Milan. Florentino ha comunicato al Benfica di voler cambiare aria. Le ultime news di Calciomercato.

Florentino Luis vuole lasciare il Benfica, stando a quanto scrive Calciomercato.com. Ieri c’è stato un incontro fra il procuratore del centrocampista e il club: Jorge Jesus ha fatto sapere che c’è tutta l’intenzione di puntare su di lui, ma dall’altra parte guardano altrove.

Infatti sembra che Florentino voglia ascoltare tutte le offerte in arrivo. Il Milan è in prima linea, ma c’è anche il Leeds, appena promosso in Premier League.

In scadenza di contratto nel 2024, il Benfica al momento non ha intenzione di modificare l’accordo; questo potrebbe essere l’assist giusto per il Milan, che resta in attesa. Paolo Maldini e Frederic Massara sono disposti ad aspettare settembre, quando magari le idee in casa Benfica saranno ancora più chiare.

La proposta rossonera è sempre la stessa: prestito di due anni con obbligo di riscatto, mentre i portoghesi valutano Florentino 40 milioni.

RIFIUTATO IL RINNOVO: SI AVVICINA AL MILAN