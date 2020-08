Calciomercato Milan, corsa a tre per Ricci

Il Milan è intenzionato a puntare tutto sulla linea giovane. Per il centrocampo, oltre ai vari Pessina e Pobega, spunta di nuovo il nome di Samuele Ricci

Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli, è al centro di molte voci di mercato dopo l’esplosione avuta in questa stagione in B. Il classe 2001 si è messo in luce durante la stagione da poco conclusasi con i toscani, e su di lui, secondo calciomercato.com, sono in corsa 3 club.

La valutazione fatta dal patron dell’Empoli del giocatore è salita notevolmente. Pochi mesi fa il valore di Ricci non superava i 5 milioni di euro, mentre adesso il club chiede tra i 10 ed i 15 milioni. Nonostante la valutazione così alta, Fiorentina, Borussia Dortmund e Milan non mollano la presa.

PESSINA, IL MILAN RESTA VIGILE: LE ULTIME NEWS

Ricci, possibile futuro in rossonero

Il Milan, dopo Fiorentina e Borussia Dortmund, è la squadra più interessata ad aggiudicarsi le prestazioni del promettente Samuele Ricci.

Accostato con una certa frequenza ai rossoneri già durante il lockdown, Ricci è riuscito ad attirare l’attenzione di altri club. L’intenzione dell’Empoli sarebbe quella di cedere in prestito il giocatore, ma questi preferirebbe la cessione a titolo definitivo.

Al Milan è difficile che il ragazzo possa giocare nell’undici titolare data la presenza in rosa di giocatori come Bennacer e Kessie. Inoltre il possibile arrivo di Bakayoko, Pobega e Pessina ridurrebbe al minimo le possibilità di solcare il prato verde. A Ricci spetterà fare le sue valutazioni.

CALCIOMERCATO MILAN – AURIER DIFFICILE, ATTESA PER BAKAYOKO