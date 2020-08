Calciomercato Milan, trattativa per Biglia: torna da Giampaolo

Trattativa in corso per Biglia al Torino, lo vuole Giampaolo. Le ultime news di Calciomercato.

Lucas Biglia è libero da vincoli contrattuali. Finito il campionato, il centrocampista è diventato un parametro zero. Si parlava di un possibile futuro in Argentina o in Spagna, ma invece potrebbe rimanere in Italia. Come scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito, è in corso una trattativa con il Torino di Marco Giampaolo, che lo rivorrebbe con sé dopo la breve avventura al Milan.

Dopo un anno disastroso, Urbano Cairo vuole rilanciare il suo Toro con un progetto importante. Giampaolo è stata una scelta coraggiosa, soprattutto dopo i mesi difficili in rossonero. La società sta provando a costruire una squadra all’altezza del calcio che ha in mente l’allenatore e Biglia è uno di questi.

PIOLO HA CHIESTO TRE RINFORZI