Calciomercato Milan – Pioli ha chiesto tre rinforzi principali

Stefano Pioli ha le idee chiare su cosa serve al Milan per fare un salto di qualità. Ha già presentato alla società le sue esigenze per il mercato in entrata.

Il Milan ha fatto un 2020 di buon livello con risultati importanti, ma serve rinforzare la squadra per puntare alla qualificazione Champions. La società ne è consapevole e si sta già muovendo.

I rossoneri vogliono anche fare una Europa League da protagonisti, però prima dovranno accedere alla fase a gironi. Il 17 settembre c’è la prima partita di preliminare, il 24 la seconda e l’1 ottobre il playoff finale. La qualificazione può essere importante per gli ultimi movimenti della sessione di calciomercato, che si concluderà il 5 ottobre.

Mercato Milan, Pioli ha chiesto tre colpi

Stefano Pioli ha chiari gli innesti che servono al Milan. Ha già parlato con Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis. Come riporta oggi Tuttosport, il mister ha indicato tre principali colpi necessari: un terzino destro titolare, un difensore centrale di buon livello e un centrocampista che possa alternarsi alla coppia Kessie-Bennacer.

Questi tre rinforzi comunque possono non bastare per permettere al Milan di affrontare la prossima stagione ad alti livelli. A centrocampo potrebbero volerci due innesti, oltre a dover valutare il rientrante Tommaso Pobega dal Pordenone. E farebbe comodo un esterno destro offensivo capace di incidere maggiormente di Samuel Castillejo e Alexis Saelemaekers in zona gol.

Aggiungiamo anche un vice-Theo Hernandez, visto che Ricardo Rodriguez verrà ceduto al Torino e pure Diego Laxalt lascerà Milanello. Maldini e Massara si stanno già muovendo sia in entrata che in uscita, anche se certi colpi potrebbero dipendere dalla qualificazione ai gironi di Europa League.

Dobbiamo attenderci qualche rinforzo prioritario prima dei preliminari e qualcosa verso la fine della sessione di mercato.

