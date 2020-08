Milan, tentazione de Paul: la richiesta dell’Udinese

Rodrigo de Paul lascerà l’Udinese, ma il suo prezzo attualmente è fissato abbastanza in alto. Il Milan ci pensa, però punta ad abbassare la valutazione.

Il Milan continua a pensare a Rodrigo de Paul come possibile rinforzo. Si tratta di un giocatore che piace da tempo, anche se non è mai stata intavolata una vera trattativa.

Il centrocampista offensivo argentino vuole lasciare l’Udinese per mettersi alla prova in una squadra più importante. Dopo le stagioni positive passate in Friuli, è pronto per fare un salto di qualità. Milan, Juventus, Inter e Napoli monitorano la sua situazione da un po’.

Calciomercato Milan, il prezzo di de Paul

Il club rossonero ha avuto contatti con l’agente Augustin Jimenez e il giocatore di recente era a Ibiza, dove anche Paolo Maldini è stato per qualche giorno sia per relax che per ragioni di calciomercato probabilmente.

L’ingaggio di de Paul non è un problema, lo è invece il prezzo del cartellino. Infatti, l’Udinese parte da una richiesta di circa 35 milioni di euro per la cessione del proprio gioiello. Il Milan vorrebbe spendere meno, ma non è facile trattare con la società friulana.

De Paul nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli potrebbe giocare in qualsiasi posizione sulla trequarti. Sicuramente il ruolo naturale è quello di trequartista, occupato nella squadra rossonera da Hakan Calhanoglu. Il Milan vuole allestire un organico completo per affrontare campionato ed Europa League, andando a coprire bene ogni posizione con titolari e alternative.

L’agente Jimenez sta ricevendo diverse telefonate, anche se l’ostacolo da superare resta l’Udinese per qualsiasi club. Per adesso nessuno ha offerto i 35 milioni richiesti, però proposte da 25 milioni possono presto arrivare al patron Pozzo. Dall’Inghilterra è spuntato l’interesse dell’Arsenal, che presto potrebbe formulare la propria offerta.

