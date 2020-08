Milan-Torino, accordo per Rodriguez: le cifre

Ricardo Rodriguez è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino di Marco Giampaolo. Tra il Milan e il club granata è stato raggiunto un accordo.

L’intesa economica tra Milan e Torino per il trasferimento di Ricardo Rodriguez è arrivata. L’incontro avvenuto ieri è servito per ridurre le distanze e giungere al sì di entrambe le parti.

Il club rossonero dovrebbe incassare 3 milioni di euro più bonus, secondo quanto spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Sono servite circa tre ore di summit ieri per raggiungere l’accordo. Anche Paolo Maldini, rientrato da Ibiza, ha preso parte alle discussioni con Frederic Massara e il direttore sportivo granata Davide Vagnati.

Oggi dovrebbe arrivare anche l’ok definitivo di Rodriguez, che con il Torino deve definire gli ultimi dettagli sul contratto. Il terzino sinistro svizzero dovrebbe firmare un triennale (Tuttosport scrive quadriennale) da circa 1,5 milioni netti a stagione.

Il Milan si libera di un giocatore che andava in scadenza a giugno 2021 e che non rientrava nei progetti di Stefano Pioli. Ora Maldini e Massara proveranno a vendere anche Diego Laxalt per prendere un altro laterale mancino che possa fare da vice Theo Hernandez, titolare indiscusso della fascia sinistra.

