Sportmediaset – Donnarumma e Romagnoli, rinnovi complicati

Non solo Ibrahimovic, per Sportmediaset si complicano anche i rinnovi di Donnarumma e Romagnoli. Le ultime news di Calciomercato.

Ci sarebbe un intoppo nella trattativa fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo. Mino Raiola infatti avrebbe sparato alto sulle richieste di stipendio, e questo potrebbe complicare anche i discorsi con Donnarumma e Romagnoli, come scrive Sportmediaset.

Come è ormai noto, Gigio ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Il Milan ha fretta di chiudere, ma Raiola insiste con l’inserimento di una clausola rescissoria; i rossoneri non sono d’accordo con questo punto, anche perché la cifra che vorrebbe inserire non rispecchia il reale valore di Donnarumma. Anche in questo caso, come per Ibrahimovic, il Milan ha fretta. Un solo anno di contratto è un pericolo enorme. E i rossoneri devono evitarlo ad ogni costo.

Anche Romagnoli fa parte della scuderia di Raiola. Il Milan lo vuole blindare, ma in questo caso non c’è tanta fretta. La scadenza è nel 2022, quindi non è una priorità, ma Maldini e Massara vorrebbero comunque risolvere la questione nel più breve tempo possibile. L’ostacolo Mino c’è anche in questo caso.

ALLARME IBRAHIMOVIC: SI COMPLICA IL RINNOVO