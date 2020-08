Upamecano muro invalicabile: il Milan lo voleva, ma ha rinnovato

Upamecano, protagonista contro l’Atletico Madrid, è stato più volte accostato al Milan nei mesi scorsi. Ha rinnovato con il Lipsia poco fa. Le ultime news di Calciomercato.

Dayot Upamecano è stato sicuramente decisivo per la vittoria del Lipsia contro l’Atletico Madrid. Il difensore, dotato di una forza fisica superiore alla media, ha annullato l’attacco dei Colchoneros con grand personalità. Di testa le ha prese tutte, rendendo parecchio difficile la vita alla contra aerea di Simeone.

Alla fine di luglio, il difensore francese ha rinnovato il suo contratto con il Lipsia. Nei mesi scorsi era stato accostato più volte al Milan: l’arrivo di Ralf Rangnick aveva alimentato queste indiscrezioni, anche se l’affare è sempre stato impossibile o quasi.

Infatti Upamecano, rinnovo o meno, aveva un costo altissimo anche prima. Adesso nel contratto c’è una clausola da 42 milioni. Ostacolo enorme per il Milan, così come anche per l’Arsenal, l’altro club interessato all’acquisto.

Il centrale resterà quindi al Lipsia per almeno un altro anno: ha rinnovato da poco e la società ha intenzione di tenerlo. Ma è chiaro che nel giro di pochi mesi entrerà senza dubbio nel mirino dei migliori club d’Europa.

