CorSport – Aurier vuole il Milan, assalto di Maldini: le ultime

Serge Aurier del Tottenham è l’obiettivo per il ruolo di terzino destro, il Milan sta lavorando per abbassare il prezzo. Oggi nuovi contratti con gli agenti.

Il Milan ha individuato in Serge Aurier il rinforzo ideale per la fascia destra difensiva. È lui il profilo preferito per il ruolo di terzino.

Il Corriere dello Sport scrive che oggi sono previsti nuovi contatti con l’entourage del giocatore per fare il punto della situazione. Il prezzo di partenza del Tottenham era di 22-23 milioni di euro, ma il Milan conta di strappare uno sconto.

Aurier si è detto favorevole a un trasferimento in maglia rossonera. Dopo Ligue 1 e Premier League, vede positivamente un’esperienza anche in Serie A. Ha quasi 28 anni e l’esperienza internazionale per essere subito incisivo nella squadra di Stefano Pioli.

Il rapporto con José Mourinho non sarebbe dei migliori, pertanto il terzino destro ivoriano ha dato l’ok ai suoi agenti per trattare con il Milan. Molto dipenderà dal Tottenham. Se il prezzo non si abbasserà, la società rossonera potrebbe virare su Denzel Dumfries del PSV Eindhoven: valutazione sui 18 milioni.

Il 24enne olandese fa parte della scuderia di Mino Raiola, agente con il quale il Milan sta trattando già i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Potrebbe presto esserci un nuovo tema di discussione, se l’affare Aurier non dovesse andare in porto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, incontro Florentino-Benfica | Buone notizie