Calciomercato – Everton Soares al Benfica: cifre e dettagli

Everton Sousa Soares, famoso in Brasile anche come Cebolinha, è un nuovo giocatore del Benfica. In passato l’ex talento del Gremio interessava molto al Milan.

Il Benfica ieri ha ufficializzato per tre colpi di calciomercato: Jan Vertonghen, Luca Waldschmidt ed Everton Sousa Soares. Grande curiosità per quest’ultimo, alla sua prima esperienza in Europa.

L’esterno offensivo brasiliano ha lasciato il Gremio de Porto Alegre e firmato un contratto fino a giugno 2025 con il club di Lisbona. La destinazione scelta può essere ideale per la sua crescita, visto che il campionato portoghese spesso ha permesso di valorizzare giovani talenti.

Everton Sousa Soares, soprannominato Cebolinha, vuole dimostrare il proprio valore anche in Europa. Il Benfica è una squadra storica e gli permetterà di giocare pure nelle coppe europee. In passato è stato accostato anche a Milan e Napoli.

L’operazione è costata circa 20 milioni di euro al club di Lisbona. Nell’accordo è anche previsto che il Gremio incasserà il 20% del ricavato dell’eventuale futura cessione del giocatore brasiliano. Sarà interessante vedere se Cebolinha riuscirà a imporsi in Portogallo e in generale in Europa. Il talento non sembra marcargli affatto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, presentazione terza maglia il 17 agosto: c’è Ibrahimovic