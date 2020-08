Calciomercato Milan, colpo in difesa | Due alternative a Milenkovic

Il Milan ha nel mirino due difensori se non dovesse arrivare Milenkovic. Le ultime news di Calciomercato.

Nikola Milenkovic resta in cima ai pensieri del Milan, nonostante le difficoltà. Il difensore ha rifiutato il rinnovo con la Fiorentina, ma resta molto caro: 40 milioni è il prezzo fissato dai viola, che non intendono privarsene. Per il Diavolo quindi è un affare difficile, ed è per questo che si guarda anche alle alternative.

Come scrive l’edizione odierna di Tuttosport, sono due i nomi che Maldini e Massara stanno valutando, e sono entrambi di prospettiva: uno è Kristoffer Ajer del Celtic, un talento purissimo che costa 35 milioni, l’altro è Wesley Fofana del Saint-Etienne, un altro profilo molto interessante.

Milenkovic sarebbe un colpo importante per il Milan: Pioli lo conosce, lui ha esperienza e conosce la Serie A. Ma, come abbiamo visto, non è facile arrivarci. Gli altri due sono delle scommesse, ma di grande talento. I rossoneri comunque hanno bisogno di un nuovo difensore per affiancare Romagnoli: riscattato Kjaer, è probabile che almeno uno fra Duarte e Musacchio faranno le valigie.

