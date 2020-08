Calciomercato Milan – Idea McNeil: il Burnley fissa il prezzo

Dwight McNeil è un giocatore che piace al Milan. L’esterno inglese in forza al Burnley interessa anche al Leicester City. Valutazione di mercato alta.

Il Milan potrebbe prendere un nuovo esterno offensivo nella prossima finestra del calciomercato. Tra i profili presi in considerazione c’è quello di Dwight McNeil.

Il giocatore classe 1999 milita nel Burnley ed è reduce da una stagione nella quale ha totalizzato 2 gol e 6 assist in 38 presenze in Premier League. È nel giro della nazionale inglese Under 21. È mancino e agisce prevalentemente a sinistra, ma sa giocare anche a destra in caso di necessità.

Oltre al Milan, ci sono squadre della Premier League sulle sue tracce, in particolare il Leicester City. Secondo quanto scritto da Tuttosport, al momento il prezzo fissato dal Burnley è abbastanza alto: 30 milioni di euro.

McNeil è senza dubbio un esterno interessante e con margini di miglioramento ancora notevoli. Gli osservatori rossoneri lo hanno visionato nell’ultima stagione e le relazioni sono state positive. Però la valutazione è ritenuta un po’ eccessiva.

Il Milan sta riflettendo sui colpi di mercato da fare. Non ci stupiremmo di vedere uno o due volti a inizio preparazione. Il 24 agosto scatta il raduno a Milanello e sarebbe importante dare a Pioli dei rinforzi quanto prima per poterli inserire al meglio nella squadra.

