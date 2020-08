Laxalt, non solo Lokomotiv Mosca: opzione in Serie A

Diego Laxalt destinato a lasciare il Milan, ma il suo futuro potrebbe non essere in Russia alla Lokomotiv Mosca. Spunta una “nuova” possibilità in Italia.

Il Milan ha due terzini sinistri da cedere. Uno è Ricardo Rodriguez e l’altro è Diego Laxalt. Ma se il primo è vicino al trasferimento al Torino, il secondo è ancora lontano alla cessione.

È risaputo l’interesse della Lokomotiv Mosca, però tra i club c’è distanza sul prezzo del cartellino. I rossoneri vorrebbero una cifra vicina ai 10 milioni di euro, mentre la società russa punta a spendere poco più della metà.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, in Italia il giocatore piace sempre al Genoa. Al Grifone non dispiacerebbe riportare Laxalt in Liguria, dove ha militato prima di approdare al Milan. Il problema è rappresentato dall’ingaggio, superiore al milione e mezzo di euro netto a stagione.

Vedremo se il Genoa si farà avanti per riprendere il laterale mancino uruguayano, che a Genova ha dato il meglio della sua carriera finora. Al Milan le cose non sono andate bene e neppure nei mesi di prestito al Torino. Un ritorno in maglia rossoblu potrebbe rappresentare la soluzione adatta per il suo futuro.

