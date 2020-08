Sportmediaset – Rinnovo Ibrahimovic, l’offerta del Milan: c’è distanza

Le ultime news sul rinnovo di Ibrahimovic. C’è distanza fra domanda e offerta, da lunedì riprenderanno i contatti fra le parti.

Sembrava andare tutto liscio per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. E invece, a quanto pare, ci sarebbe un intoppo. Il problema è la richiesta di Mino Raiola, che avrebbe spiazzato Paolo Maldini e Frederic Massara.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Ibra ha chiesto 7,5 milioni netti per il rinnovo di un anno, cioè 15 milioni lordi. Il Milan aveva offerto 5 milioni e ora si è spinto a 6 milioni più bonus. Da lunedì si tornerà a trattare per provare a venirsi in contro.

Ibrahimovic, consapevole di poter fare ancora la differenza – e lo ha dimostrato -, chiede uno stipendio da top player. Al momento l’uomo più pagato al Diavolo è Gianluigi Donnarumma con 6 milioni: probabile che Zlatan voglia “superarlo”.

Per adesso però sono soltanto indiscrezioni. Ibrahimovic è in vacanza, nei prossimi giorni ci sarà un nuovo contatto per provare a risolvere la questione. Il Milan ha avuto molta pazienza e ne ha ancora, ma l’inizio del ritiro è alle porte. La stagione sta per iniziare e il non rinnovo di Ibra stravolgerebbe i piani del Diavolo.

NON SOLO MILENKOVIC: DUE NOMI PER LA DIFESA