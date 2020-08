Calhanoglu, rinnovo vicino | Ipotesi clausola rescissoria

Il procuratore di Calhanoglu è atteso a Milano nei prossimi giorni. Il rinnovo è vicino, spunta l’ipotesi clausola rescissoria.

Oltre a Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, il Milan ha un’altra priorità in merito ai rinnovi di contratto. Si tratta di Hakan Calhanoglu, anche lui, come Gigio, in scadenza a giugno 2021. Nelle prossime settimane il suo procuratore è atteso a Milano per incontrare la società rossonera e discutere del prolungamento.

Come scrive Calciomercato.com, l’obiettivo del Milan è quello di respingere tutte le varie tentazioni: Hertha Berlino, Schalke 04 e Lipsia. Ci sarà un adeguamento di stipendio (ad oggi guadagna 2,5 milioni di euro) e, soprattutto, si pensa all’inserimento di una clausola rescissoria per cautelare il club di via Aldo Rossi.

