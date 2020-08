Torreira, sì alla Roma: scambio con l’Arsenal?

Lucas Torreira ha fatto sapere di gradire un eventuale passaggio alla Roma, che sta trattando con l’Arsenal uno scambio di giocatori. Si farà l’affare?

Tra non molto potremmo rivedere Lucas Torreira in Italia, dove ha già vestito le maglie di Pescara e Sampdoria. La Roma è sulle sue tracce e punta a riportarlo in Serie A.

Secondo quanto rivelato da Il Romanista, il centrocampista uruguayano ha detto sì all’idea di un trasferimento in giallorosso. Con l’Arsenal si potrebbe concretizzare uno scambio che coinvolgerebbe anche Amadou Diawara, mediano approdato nella capitale un anno fa dal Napoli e che non ha pienamente convinto Paulo Fonseca.

Roma e Arsenal sono in contatto per trovare la quadra economica dell’operazione. Le valutazioni dei cartellini sono differenti e dunque serve del tempo per raggiungere un accordo. Intanto il club giallorosso ha incassato il sì di Torreira ed è un primo passo positivo per la buona riuscita dell’affare.

Sulle tracce del centrocampista sudamericano anche Fiorentina e Torino, che però sono decisamente più indietro. Il giocatore è stato accostato pure al Milan, che non sembra aver compiuto dei passi concreti in questi giorni. Si lavora su altre piste, al momento, in casa rossonera.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Milan, colpo in difesa | Due alternative a Milenkovic