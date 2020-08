Bakayoko-Milan, intesa sull’ingaggio: la situazione

Il Milan e Tiemoué Bakayoko hanno un accordo sullo stipendio, ma serve anche quello con il Chelsea su prezzo e formula dell’operazione di calciomercato.

Ci sono buone possibilità che Tiemoué Bakayoko torni a vestire la maglia del Milan. In rossonero aveva lasciato ricordi abbastanza positivi e l’operazione potrebbe andare in porto.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, c’è già l’accordo tra il Milan e il giocatore sull’ingaggio. Manca l’intesa tra il Diavolo e il Chelsea sul prezzo del cartellino. I club sono in contratto e contano di arrivare alla fumata bianca quanto prima.

Per la difesa il Milan, vorrebbe Nikola Milenkovic ma la trattativa è difficile. La Fiorentina chiede molti soldi e non accetta lo scambio di cartellini con Lucas Paquetà. Per la fascia destra l’obiettivo principale è sempre Serge Aurier del Tottenham. Ovviamente la società lavora anche ad alcuni noti rinnovi di contratto, sperando di giungere alle firme al più presto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sky – Rinnovo Ibrahimovic-Milan | Schiarita entro 2-3 giorni