Calciomercato Milan, incognita Musacchio: le ultime

Mateo Musacchio dopo l’infortunio potrebbe rimanere al Milan. I rossoneri rischiano di vederlo partire a costo zero fra meno di un anno

L’infortunio a metà giugno alla caviglia, che lo terrà fuori per tutto ottobre, ha complicato i piani del Milan: Mateo Musacchio, scivolato nelle gerarchie di Stefano Pioli, senza il ko avrebbe certamente fatto le valigie.

La Spagna la meta prescelta, con Valencia, Villarreal possibili destinazione. Ora le cose, però, sono cambiate e il contratto in scadenza fra meno di un anno non aiuta di certo il Milan, che rischia di perdere il calciatore a zero.

A febbraio, infatti, Musacchio sarà libero di trovarsi una nuova squadra. L’idea di un rinnovo ad oggi non pare esistere: come riporta Calciomercato.com, l’agente Marcelo Lombilla non ha ancora ricevuto alcuna chiamata. Resta dunque tutto da scrivere il futuro del centrale argentino.

