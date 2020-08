Calciomercato Milan, Maldini non molla Miranchuk | Pronto l’assalto

Il Milan non molla la pista Miranchuk, nonostante il forte inserimento dell’Atalanta. Il Lokomotiv Mosca vuole soltanto cash.

L’Atalanta sembra avanti rispetto alle altre per Aleksey Miranchuk, ma il Milan non molla la presa. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, i rossoneri sono pronti ad un nuovo assalto per il trequartista del Lokomotiv Mosca.

Stefano Pioli, che ha intenzione di continuare con il 4-2-3-1, apprezza un profilo com il suo. Il russo è un trequartista puro: mancino, quindi potrebbe essere un’alternativa a Samu Castillejo o anche una prima scelta, nel trittico poi completato da Calhanoglu e Rebic.

Miranchuk è in scadenza di contratto nel 2021 e sarebbe ben felice di una nuova esperienza, in Serie A soprattutto. Qualche settimana fa si pensava ad un possibile scambio con Diego Laxalt, che piace da tempo ai russi. Che però hanno imposto le loro volontà: solo cash.

L’affare potrebbe chiudersi fra i 10 e i 15 milioni di euro. Maldini farà un nuovo tentativo ma dovrà stare attento all’Atalanta, che vuole un calciatore di quel tipo in caso di nuovo forfait di Josip Ilicic. La Juventus resta alla finestra.

