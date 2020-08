Scaroni convinto: “Milan al top solo con un nuovo stadio”

Paolo Scaroni è sicuro che il nuovo stadio darà una svolta al Milan, che per tornare ai vertici del calcio deve realizzare un impianto sportivo innovativo.

Al Milan c’è grande unità di intenti per quanto riguarda il progetto stadio. La proprietà e la dirigenza sono compatte nel riuscire a realizzarlo assieme all’Inter.

Paolo Scaroni si è impegnato in prima linea e al Daily Mail ha così parlato dell’argomento: «Penso che un nuovo stadio sia l’unico modo con cui possiamo tornare a sfidare i top club a livello europeo. Squadre del calibro di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Questi guadagnano oltre 100 milioni di euro di entrate dal loro stadio. Milan e Inter ricavano 34 milioni invece. Come puoi competere in un mondo in cui abbiamo il Fair Play Finanziario se non hai la stessa fonte di entrate?».

Il presidente del Milan spiega in modo chiaro che disporre di un nuovo impianto è fondamentale per avere maggiori ricavi e poter effettuare investimenti superiori: «Se negli ultimi cinque anni invece di avere 34 milioni di euro di entrate, avessimo avuto 70 milioni in più, moltiplicati per cinque avremmo avuto 350 milioni di euro di entrate aggiuntive. Non so cosa avrebbero potuto fare i proprietari con questi soldi, ma questo è il carburante di cui hai bisogno per migliorare la squadra».

