Bakayoko, il Lione contatta entourage e Chelsea

Anche il Lione si inserisce nella corsa per Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea che il Milan spera di riportare in Italia. Contatti avviati.

Sicuramente Tiemoué Bakayoko lascerà il Chelsea nella prossima sessione di calciomercato, non ci sono dubbi. Il mediano francese non rientra nei piani di Frank Lampard.

Il suo sogno sarebbe quello di tornare a giocare nel Milan, dove ha già militato in prestito nella stagione 2018/2019. Ci sono stati dei contatti tra le parti. Ma se l’accordo su contratto e ingaggio non sembra troppo complicato, invece c’è della distanza (non incolmabile) sul prezzo del cartellino.

Secondo quanto rivelato in Francia da Telefoot, anche il Lione è in corsa per Bakayoko. Il club francese ha preso contatti sia con il Chelsea che con l’entourage del giocatore. Il presidente Jean-Michel Aulas vorrebbe regalare l’ex Monaco come rinforzo a centrocampo all’allenatore Rudi Garcia.

Bakayoko ha il Milan come preferenza, però se la trattativa non dovesse sbloccarsi è normale che valuti anche altre opzioni. Il calciatore piace pure in Premier League, dove Tiemoué con il Chelsea non aveva convinto ma in un’altra squadra potrebbe far ricredere i critici.

Info @telefoot_chaine 🔴⚫️ L’AC Milan s’active pour Tiémoué Bakayoko. Paolo Maldini pilote le dossier, mais Lyon est entré dans la danse.

L’OL a pris attache avec Chelsea et l’entourage du joueur. Bakayoko est pour l’heure à Londres et doit reprendre l’entraînement le 23/08. — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 17, 2020

