Thiago Silva, un’altra italiana pensa all’ex Milan

Il futuro di Thiago Silva non sarà al Paris Saint-Germain, dove è approdato nel 2012 ed è diventato capitano. Ha vinto tutti i trofei nazionali più volte, ma al termine dell’edizione 2019/2020 della Champions League lascerà Parigi.

Il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato. L’esperto difensore brasiliano si guarda attorno alla ricerca di una nuova squadra. Le offerte non gli mancano. Anche se ha quasi 36 anni, rimane un giocatore ancora di buon livello e può trovare un’ottima sistemazione.

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile ritorno al Milan, sulla scia di quanto fatto da Zlatan Ibrahimovic, ma la pista sembra essersi raffreddata. Era emersa anche un interessamento della Fiorentina, ma nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Lazio. È Il Messaggero a dare la notizia.

La squadra di Simone Inzaghi nella prossima stagione disputerà la Champions League e un difensore esperto come Thiago Silva farebbe comodo. Il problema della trattativa è l’ingaggio, dato che l’ex Milan al PSG ha percepito circa 10 milioni di euro netti in queste stagioni.

Da non scartare la pista Everton, dove c’è Carlo Ancelotti come allenatore. I due hanno lavorato insieme sia a Milano che a Parigi, i rapporti sono ottimi. Vero che i Toffees non disputeranno né Champions né Europa League, ma potrebbero proporre uno stipendio ricco a Thiago Silva.

