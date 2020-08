Casa Milan, vertice importante della dirigenza: i temi trattati

Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis a confronto a Casa Milan sulle strategie del calciomercato e i rinnovi di contratto. Fatto il punto della situazione.

Il raduno della squadra di Stefano Pioli si avvicina, è fissato per il 24 agosto a Milanello, e la società sta lavorando su più fronti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri a Casa Milan c’è stato un importante vertice della dirigenza rossonera. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno avuto un colloquio con l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Ovviamente si è parlato di calciomercato, confrontandosi sulle strategie e gli obiettivi sia in entrata che in uscita. Non poteva mancare un punto della situazione sui rinnovi di contratto, in particolare la trattativa per il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic.

Questi giorni possono essere molto importanti per le negoziazioni con il centravanti svedese. Si spera di raggiungere un accordo definitivo prima dell’inizio del raduno di Milanello. E il management sportivo punta a portare avanti alcune operazioni in entrata e in uscita per dare a Pioli una squadra completa al più presto.

