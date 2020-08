Calciomercato Milan, Robinson a un passo dal Fulham

Antonee Robinson è stato vicinissimo al vestire la maglia del Milan a gennaio. Ora il suo futuro sembra essere al Fulham, neopromosso in Premier League.

Antonee Robinson e il Milan: un matrimonio sfiorato all’altare. Il terzino statunitense nel mercato di gennaio era stato a Milano per le visite mediche, ma un problema fisico gli impedì di diventare rossonero. Nel frattempo Robinson ha continuato la sua carriera al Wigan e non ha perso lo smalto che aveva prima dell’interesse del club meneghino.

La sua stagione in Inghilterra è stata di ottima fattura, con diversi club d’oltremanica che si sono mossi nelle ultime settimane. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese Sun, dovrebbe averla spuntata il Fulham, che ha offerto 1,9 milioni di sterline al Wigan per portarlo a Londra. Tra i club interessati c’era anche l’Everton, società in cui è cresciuto, ma il pressing dei Cottagers ha avuto la meglio anche sulle richieste di Sheffield United e West Bromwich.

