Milan, lunedì inizia la nuova stagione

Il Milan si ritroverà lunedì prossimo a Milanello: la stagione 2020/2021 avrà così inizio al centro sportivo rossonero con tutta la squadra che si sottoporrà ai test Covid-19

Con una nota, apparsa sul sito ufficiale, il Milan ha confermato l’inizio della stagione, programmato per lunedì prossimo, quando la squadra con mister Pioli si ritroverà a Milanello:

“Lunedì 24 agosto inizierà ufficialmente la nuova stagione della Prima Squadra maschile del Milan – si legge – Staff e giocatori si sottoporranno ai test, come da protocollo, Covid-19. Per la giornata di martedì 25 agosto, invece, Stefano Pioli e i suoi ragazzi si ritroveranno nel Centro Sportivo di Milanello per iniziare la preparazione con allenamenti mattutini”.

