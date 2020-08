Calciomercato Milan, Thiago Silva verso l’Italia: Fiorentina avanti

La Fiorentina sarebbe in vantaggio nella corsa a Thiago Silva. Commisso vorrebbe regalarsi il difensore brasiliano, ex Milan

Se fosse per i tifosi, Thiago Silva avrebbe già firmato un nuovo contratto con il Milan. Il volere del brasiliano, mai nascosto, è quello di far ritorno in rossonero ma al momento dal club non è arrivata alcuna apertura al trasferimento.

Il giocatore in queste ultime partite di Champions League sta dimostrando il suo grande valore: l’alto ingaggio e l’età avanzata hanno però frenato il Milan, che preferisce puntare su profili più giovani.

Non è ancora detta l’ultima parola e i tifosi sperano che la società cambi idea ma nel frattempo arrivano aggiornamenti da Sky Sport in merito al futuro di Thiago Silva: secondo l’emittente tv sarebbe la Fiorentina in vantaggio sul giocatore. In queste ultime ore il difensore è stato accostato anche alla Lazio.

LEGGI ANCHE: COLONIA ROSSONERA AL TORINO DI GIAMPAOLO