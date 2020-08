Calciomercato Milan, non solo Torino per Krunic

Non c’è solo il Torino sulle tracce di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco può lasciare il Milan e volare in Germania. Ecco chi lo vuole

Futuro lontano dal Milan per Rade Krunic. Il centrocampista, prelevato la scorsa estate dall’Empoli, è pronto a lasciare il club rossonero per un’offerta vicina ai 10 milioni di euro: il giocatore, nonostante non abbia fatto male quando chiamato in causa, è finito sulla lista dei partenti.

Krunic paga, infatti, un modulo, il 4-2-3-1, non proprio congeniale alle sue caratteristiche. Il numero 33 è una mezzala abile negli inserimenti, può certamente far bene da trequartista, meno negli altri ruoli. Proprio per questo alla giusta offerta può davvero partire.

Ha chiesto informazioni – come raccontato nei giorni scorsi – il Torino: piace da tempo e l’arrivo di Giampaolo potrebbe facilitare la trattativa. Ma i granata non sono gli unici: il Corriere dello Sport riporta, infatti, l’interessamento anche del Friburgo. Per Krunic potrebbe dunque esserci un futuro in Bundesliga.

