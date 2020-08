Ibrahimovic, il rinnovo entro lunedì? Le ultime news

Il rinnovo di Ibrahimovic potrebbe risolversi entro l’inizio del raduno, fissato per lunedì prossimo. Le ultime news di Calciomercato Milan.

Nelle ultime ore diverse fonti parlano di un allarme Zlatan Ibrahimovic in merito al rinnovo. Infatti pare che ci sia una distanza netta fra le sue richieste e l’offerta del Milan. Tuttomercatoweb però è molto più ottimista.

Stando a quanto riportato dai colleghi, ci sarebbero forti possibilità che la questione possa sbloccarsi entro il raduno di lunedì. La prossima settimana infatti partirà ufficialmente la nuova stagione del Diavolo, che dovrà preparare il preliminare di Europa League di metà settembre.

La presenza di Ibrahimovic fin dal primo giorno è fondamentale per il Milan, per Pioli e per tutta la squadra. Ecco perché la società sta cercando di accelerare per metterlo subito a disposizione del gruppo. La sensazione, spiega Tuttomercatoweb, è che le cose possano andare per il verso giusto e che si possa arrivare alla firma.

